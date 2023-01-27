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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشير عبدالفتاح: الهند دولة رائدة بمشروعات الطاقة المتجددة.. وشراكاتها كثيرة مع مصر|فيديو

بشير عبد الفتاح الخبير
بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات

أكد  بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن دولة الهند، هي سادس أكبر اقتصاد عالمي، ومتوقع خلال أشهر قليلة، أن تصبح أكبر رابع اقتصاد عالمي.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائئة “المحور”، ان الهند دولة رائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدا أنها كانت لها شراكات مع مصر في إنشاء محطة “بنبان” للطاقة الشمسية بأسوان.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تحول العلاقة بين مصر والهند إلى الشراكة الاستراتيجية؛ يعني أنها ستكون على مستوى «الشعب، وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية.

تنوع العلاقات الخارجية للهند

وأشار بشير عبد الفتاح، إلى أن مصر بدأت تتنوع في علاقاتها الخارجية، ولم يقتصر الأمر على العلاقات الأوروبية الغربية.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مصر الهند الخارجية العلاقات

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