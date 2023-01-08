بعد تراجع الأسعار عالميا.. خبير يطالب بإجراءات صارمة على التجار وسلاسل التوريد| فيديو

قال الكاتب بشير عبد الفتاح، المحلل السياسي، إن هناك توسع في إقامة المنافذ والمعارض بتخفيضات 25% على السلع، ولكن هذه المنافذ والمعارض لن تحل المشكلة وحدها.

وأضاف «بشير عبد الفتاح» خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المعارض لن تستطيع أن تصل للمواطنين إلى كل مكان او سهولة وصول المواطن لهذه المعارض.

وأشار بشير عبد الفتاح، إلى أنه لا بد من إجراءات صارمة ورقابة على التجار وسلاسل التوريد، خاصة أنه حدث تراجع في أسعار السلع والغذاء عالميا، واتخاذ إجراءات مثلما حدث واتخذت إجراءات بشأن أسعار الدولار وتجار السوق السوداء خاصة أن السلع الغذائية زادت بنسبة 100% .