بعد تعيينه متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية.. ماذا قال المستشار أحمد فهمي؟

تم تعيين المستشار أحمد فهمي، عضو بعثة مصر بالأمم المتحدة في نيويورك متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية، اعتبارًا من أول يناير 2023، خلفًا للسفير بسام راضى.

وكان أول تصريحاته اليوم الاثنين مليئا بالشكر والثناء على سلفه السفير بسام راضي، قائلا: “شكراً جزيلاً سعادة السفير العظيم. كان لي شرف العمل مع سيادتكم والتعلم منكم على المستويين الإنساني والمهني بأرقى ما يكون. تمنياتي بالتوفيق والسداد واستمرار مسيرة التميز والنجاح إن شاء الله.”

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول، فضلا عن تعيين عدد من السفراء كقنصل عام.

وشهدت الحركة الدبلوماسية تعيين السفير بسام راضي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

وشغل المستشار أحمد فهمي منصب المستشار السياسي في بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولي مسئولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضوا في وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوي للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 إلي 2022.

كما عمل المستشار أحمد فهمي في قنصلية مصر العامة بلندن، وسفارة مصر في أبيدجان، وكان مستشارا في مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وعضوا في مكاتب مساعدي وزير الخارجية للشئون الاسيوية والعربية والأفريقية لعدة دورات، وفي العديد من الزيارات الثنائية على المستويين الرئاسي والوزاري، وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة القاهرة عام 1999، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة.