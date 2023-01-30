متحدث الرئاسة يكشف كواليس خاصة عن زيارة السيسي للهند

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل وكواليس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف بسام راضي، في حوار لقناة "النيل للأخبار" مساء أمس الأحد، أن هناك تقديرا كبيرا للرئيس السيسي، وقيادته الحكيمة للبلاد، متابعا أن دعوة الرئيس السيسي، لزيارة الهند كضيف شرف رئيسي باحتفالية عيد الجمهورية، تدل على التقدير الكبير للرئيس السيسي.



مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الهند

وتابع السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الأمر انعكس في لقاء رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيسة الهند دروبادي مورمو، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الهند بعد ثلاثة أيام من قيامها، وهو أمر يقدره الشعب الهندي.



