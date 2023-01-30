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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة يكشف كواليس خاصة عن زيارة السيسي للهند

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل وكواليس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

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بسام راضي: زيارة الرئيس السيسي إلى الهند لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين

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الرئيس عبدالفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية

وأضاف بسام راضي، في حوار لقناة "النيل للأخبار" مساء أمس الأحد، أن هناك تقديرا كبيرا للرئيس السيسي، وقيادته الحكيمة للبلاد، متابعا أن دعوة الرئيس السيسي، لزيارة الهند كضيف شرف رئيسي باحتفالية عيد الجمهورية، تدل على التقدير الكبير للرئيس السيسي.
 

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مساعد وزير الخارجية السابق يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا.. تفاصيل

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مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الهند 

 

وتابع السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الأمر انعكس في لقاء رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيسة الهند دروبادي مورمو، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الهند بعد ثلاثة أيام من قيامها، وهو أمر يقدره الشعب الهندي.

 

السيسي بسام راضي الهند عبد الفتاح السيسي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند

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