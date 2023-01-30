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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي: زيارة الرئيس السيسي إلى الهند لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين

بسام راضي
بسام راضي

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند جاءت لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك تقديرا كبيرا للرئيس السيسي، وقيادته الحكيمة للبلاد.


وقال بسام راضي- في حوار لقناة "النيل للأخبار" مساء أمس الأحد- إن دعوة الرئيس السيسي، لزيارة الهند كضيف شرف رئيسي باحتفالية عيد الجمهورية، تدل على التقدير الكبير للرئيس السيسي، الذي انعكس في لقاء رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيسة الهند دروبادي مورمو.


ونوه السفير بسام راضي بأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الهند بعد ثلاثة أيام من قيامها، وهو أمر يقدره الشعب الهندي.

السفير بسام راضي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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