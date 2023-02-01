أخبار السيارات|أرخص 5 موديلات سيدان بالكويت.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديدها من المنزل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي سوق الكويت للسيارات على العديد من الطرازات المختلفة ، وتتنوع تلك الإصدارات فى الأسعار ما بين المرتفعة والرخيصة .

يتميز السوق الكويتي بالسيارات الفاخرة التي تأتي من أشهر والعلامات لتجارية في العالم مثل أودي و BMW ومرسيدس وغيرها، وتتميز بتصميمها الرائد بالإضافة لأقوى وسائل الرفاهية والأمن والسلامة.

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، قبل ايام عن تفاصيل إقامة فعاليات مزاد يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير ، والخاص بالسيارات التابعة لجمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة والايداعات الخارجية .

في ظل جهود الحكومة المصرية لإتاحة خدماتها إلكترونياً للتخفيف على المواطنين عناء الزحام، أضافت النيابة العامة المصرية خدمات المرور على الموقع الرسمي، والتي تتيح للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور بجميع أنواعها.

يهتم مالكى السيارات الجديدة بعمل الصيانات الدورة لها ، حتى تستمر فى اعطاء الكفائة المطلوبة وبقائها بحالة جيدة للحفاظ عليها ، وبالاخص بعد الارتفاع المبالغ فيه لاسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى .

أدت زيادة أسعار السيارات الجديدة في مصر الى زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة، مما أدى الى زيادات في أسعارها، وتعتبر حل إقتصادي بديل عن شراء الزيرو.

تعانى اسواق السيارات حول العالم من نقص شديد فى الموديلات الحديثة التى تصل الى بلادهم ، نتيجة استمرار الازمات العالمية مثل الاحرب الروسية الاوكرانية وتقوف التصنيع للمركبات .