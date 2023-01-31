بداية من 170 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

أدت زيادة أسعار السيارات الجديدة في مصر الى زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة، مما أدى الى زيادات في أسعارها، وتعتبر حل إقتصادي بديل عن شراء الزيرو.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أبرز 5 سيارات مستعملة تتراوح أسعارها بين 170 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.

دايو لاسيتي موديل 2003

دايو لاسيتي موديل 2003

تعتمد السيارة دايو لاسيتي موديل 2003 على محرك بسعة 1500 سي سي، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو مانيوال 5 سرعات حسب الفئة، وتبلغ قرائه العداد 120 ألف كيلومتر تقريباً.

يبدأ سعر السيارة دايو لاسيتي موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه حتى 185 آلاف جنيه حسب بعض منصات البيع عبر الإنترنت.

كيا بيكانتو موديل 2009

كيا بيكانتو موديل 2009

تعتمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على محرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى الى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة أطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 18 : 15 ثانية.

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه، وبلغت قراءات العداد 20 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

شيفروليه أوبترا موديل 2013:

شيفروليه أوبترا موديل 2013:

تتوفر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 107 حصانا، وعزم أقصى للدروان يبلغ 150 نيوتن، عند 3600 دورة فى الدقيقة، وتتوفر السيارة بنوعين من ناقل الحركة، الأول مانيوال من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه، وبلغت قراءات العداد 20 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

أوبل فيكترا موديل 2007

أوبل فيكترا موديل 2007

تعتمد أوبل فيكترا 2007 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يولد قوة تصل الى 105 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات، ويصل معدل استهلاك السيارة للقود نحو 7.2 لتر لكل 100 كم، تمكن هذه المواصفات السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة خلال مدة زمنية تبلغ 12.5 ثانية، وتتصل سرعتها القصوى الى 192 كيلومتر في الساعة، وتأتي السيارة بخزان وقود سعة 61 لتر.

يبدأ سعر السيارة أوبل فيكترا موديل 2007 في سوق المستعمل من 185 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو موديل 2010

جاءت السيارة كيا سيراتو موديل 2010 بمحرك تصل قوته الى 124 حصانًا، 1600 سي سي، 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، وعزم دوران يصل إلى 155 نيوتن متر، وتتراوح السرعة القصوى الى 180 حتى 190 كيلومترًا في الساعة، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 140 ألف كيلومتر.

ويبدأ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه.