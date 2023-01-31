الأسباب التي تؤدي لانقلاب السيارة في حالة تساقط الأمطار.. تفاصيل

يؤدي هطول الأمطار بغزارة في فصل الشتاء للعديد من المشاكل والأزمات المرورية خاصة على الطرق السريعة، والطرقات الصحراوية، لذلك يجب على السائق الحرص وتوخي الحذر حفاظاً على سلامته وأمنه.

أسباب تؤدي لانقلاب السيارة في حالة تساقط الأمطار بفصل الشتاء

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أبرز الأسباب التي تؤدي لانقلاب السيارة عند هطول الأمطار بغزارة.

انخفاض مستوى الرؤية بسبب تساقط وهطول الأمطار بكثرة.

صعوبة السيطرة على المركبة خاصة مع بداية هطول المطر الذي يسبب انحلال الشحوم والزيوت والأتربة المترسبة على الطريق فتجعلها زلقة جداً.

القيادة بسرعة عالية مع وجود أماكن زلقة أو منخفضة في الطريق قد يؤدي الى انقلاب السيارة أو انحراف مسارها

الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل قد يؤدي الى انزلاق السيارة.

عدم وجود مساحة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك أو خلفك

إرشادات للقيادة في حالة تساقط الأمطار