الأسباب التي تؤدي لانقلاب السيارة في حالة تساقط الأمطار.. تفاصيل

يؤدي هطول الأمطار بغزارة في فصل الشتاء للعديد من المشاكل والأزمات المرورية خاصة على الطرق السريعة، والطرقات الصحراوية، لذلك يجب على السائق الحرص وتوخي الحذر حفاظاً على سلامته وأمنه.
وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أبرز الأسباب التي تؤدي لانقلاب السيارة عند هطول الأمطار بغزارة.
- انخفاض مستوى الرؤية بسبب تساقط وهطول الأمطار بكثرة.
- صعوبة السيطرة على المركبة خاصة مع بداية هطول المطر الذي يسبب انحلال الشحوم والزيوت والأتربة المترسبة على الطريق فتجعلها زلقة جداً.
- القيادة بسرعة عالية مع وجود أماكن زلقة أو منخفضة في الطريق قد يؤدي الى انقلاب السيارة أو انحراف مسارها
- الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل قد يؤدي الى انزلاق السيارة.
- عدم وجود مساحة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك أو خلفك
إرشادات للقيادة في حالة تساقط الأمطار
- فحص مساحات الزجاج، واستبدالها إذا كانت متصلبة أو متشققة، واستبدال سائل الغسيل.
- الحرص على بقاء البطارية نظيفة دائما ويجب فحص المشابك وأطراف التوصيل مع التأكد من ربطها بإحكام.
- فحص وتنظيف مصابيح السيارة وتغييرها في حالة انخفاض كفاءتها، حيث تنخفض معدلات الرؤية في الشتاء.
- تفقد حالة الإطارات والتأكد من عدم وجود أي اهتراء او تشقق أو تآكل، وإذا كان التآكل فيها كثيراً فيجب أن تغيرها بأسرع وقت ممكن.
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- فحص الفرامل والتأكد من عملها بكفاءة، حيث تحتاج الطرقات المبللة لمساحة كبح أطول من الطرق الجافة.
- تفقد بطارية السيارة والتأكد من كفاءتها.
- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك. الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.
- التحكم في عجلة القيادة جيدا بسبب انزلاق سطح الطريق
- وجود مساحة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك أو خلفك