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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوائل فبراير.. صور سيارات مزاد جمرك الإسكندرية القادم 

مزاد جمارك الإسكندرية
مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، قبل ايام عن تفاصيل إقامة فعاليات مزاد يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير ، والخاص بالسيارات التابعة لجمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة والايداعات الخارجية .

مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة


وكشفت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، مؤخرا عن صور السيارات المشاركة فى مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة والايداعات الخارجية ، والذى سيقام في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم .

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ويضم مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة كلا من سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص ولودر من ماركات هامر ، و اوبل ، و سوزوكي ، و شيفروليه ، و دودج ، و كيا ، و BMW ، فورد ، و فولكس فاجن ، و نيسان ، و سيتروين ، و إيسوزو ، و ميتسوبيشي ، و شانجي ، و مرسيدس، و هوندا ، بالاضافة الى دراجات نارية و قطع غيار سيارات ودراجات نارية .

مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة


ويقام مزاد 7 فبراير في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهراً، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه.

مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة


بالاضاتفة الى تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه، وسيتم دفع 30% فور رسو المزاد على المشاركين، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، وسيكون البيع بدون عمولات. 

مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة


كما يجب تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها "التجار"، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

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