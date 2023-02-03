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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد الكدواني: مشهد الحديث إلى الله في "موضوع عائلي" أقرب المشاهد لقلبي.. فيديو

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

حل نجوم وأبطال مسلسل "موضوع عائلي"، ضيوفا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

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الكدواني: سيناريو موضوع عائلي مبني على أساسات قوية عشان كدا الناس صدقت.. فيديو

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كنت مرعوبة.. تعليق مفاجئ من الفنانة نور على مشاركتها في موضوع عائلي.. فيديو

وقال الفنان ماجد الكدواني، إن الخوف من الجزء الأول هو سبب نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي.

 

وأضاف الفنان ماجد الكدواني:  المخرج أحمد الجندي عرف إزاي يحتوينا ويزود الكيميا ما بينا، ومشهد الحديث إلى الله من أقرب المشاهد إلى قلبي"، موضحا: "سيناريو موضوع عائلي مبني على أسس دراما حقيقة علشان كده الناس صدقت".

 

وأضاف الفنان ماجد الكدواني،: "ربنا ممكن أكلمه في أي وقت وخاصة لو في لحظة ضعف، لأن ضعفنا عند ربنا قوة"، لافتا: "ربنا بيقوينا في ضعفنا، وربنا دائما سمعنا وبيستجيب، لكن إحنا بننسى نلجأ له".

 

وعلق المخرج أحمد الجندي، قائلا: "50% من كلام ماجد الكدواني وهو بيكلم ربنا كان ارتجال منه".
 

ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني موضوع عائلى مسلسل موضوع عائلى شريف عامر

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