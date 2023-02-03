ماجد الكدواني: مشهد الحديث إلى الله في "موضوع عائلي" أقرب المشاهد لقلبي.. فيديو

حل نجوم وأبطال مسلسل "موضوع عائلي"، ضيوفا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

وقال الفنان ماجد الكدواني، إن الخوف من الجزء الأول هو سبب نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي.

وأضاف الفنان ماجد الكدواني: المخرج أحمد الجندي عرف إزاي يحتوينا ويزود الكيميا ما بينا، ومشهد الحديث إلى الله من أقرب المشاهد إلى قلبي"، موضحا: "سيناريو موضوع عائلي مبني على أسس دراما حقيقة علشان كده الناس صدقت".

وأضاف الفنان ماجد الكدواني،: "ربنا ممكن أكلمه في أي وقت وخاصة لو في لحظة ضعف، لأن ضعفنا عند ربنا قوة"، لافتا: "ربنا بيقوينا في ضعفنا، وربنا دائما سمعنا وبيستجيب، لكن إحنا بننسى نلجأ له".

وعلق المخرج أحمد الجندي، قائلا: "50% من كلام ماجد الكدواني وهو بيكلم ربنا كان ارتجال منه".

