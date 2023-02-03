مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 2 - 2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 3 - 2 - 2023 عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة تشيلسي ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي بالاضافه لمواجهة الفتح ضد النصر فى الدورى السعودي.
مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للمحليين
النيجر X مدغشقر – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
تشيلسي X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح X النصر – الساعة 5 مساء على قناة SSC1 HD
الاتفاق X العدالة – الساعة 7:30 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1