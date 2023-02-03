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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 2 - 2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 3 - 2 - 2023 عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة تشيلسي ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي بالاضافه لمواجهة الفتح ضد النصر فى الدورى السعودي.


 

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للمحليين 


النيجر  X مدغشقر – الساعة 9 مساء      


 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

    
تشيلسي X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium        


 

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بالأدب أو بقلة الأدب ... بشرى سارة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

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مرتضى منصور يهاجم حازم إمام بسبب أزمة قيد لاعبي الزمالك

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

  
الفتح   X النصر – الساعة 5 مساء على قناة SSC1 HD

الاتفاق  X العدالة – الساعة 7:30 مساء على قناة SSC1 HD


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

  
أتلتيك بيلباو X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

الزمالك مرتضى منصور الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم الجمعة الدوري السعودي

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