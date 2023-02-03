مدير المخابرات الأمريكية: حكومة إيران أصبحت غير مستقرة

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، حكومة إيران أصبحت "غير مستقرة بشكل متزايد" بسبب ما يحدث داخل البلاد، مشيرا إلى شجاعة من وصفهن بالنساء الإيرانيات "اللائي سئمن".

وفي حديثه في فعالية للسياسة الخارجية بجامعة "جورج تاون" في واشنطن العاصمة، قال بيرنز أيضا إنه يشعر بالقلق من احتمالات تفاقم العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبالنسبة لأوكرانيا، قال إن وكالة المخابرات تقدر أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة" في حربها ضد الغزو الروسي.

اندفاع متهور

من جانبه، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ"الاندفاع المتهور لإيران في برنامجها النووي"، وذلك بعد مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في باريس.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن مواصلة إيران مشروعها النووي "ستكون له حتما عواقب".

والأربعاء، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، إيران لإجرائها تغييراً كبيراً غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي.آر6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في محطة فوردو.

ويسعى الطرف الإسرائيلي خصوصاً إلى تركيز هذه الزيارة على "موضوع إيران"، آملاً أن يدفع "ضلوع طهران المتنامي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، الدول الغربية إلى تشديد الضغوط على إيران، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وترى باريس أنه ينبغي اعتماد سياسة "حازمة جداً" حيال إيران، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لـ"فرانس برس"، لأن "البرنامج النووي الإيراني يتواصل وبات عند مرحلة خطرة" فيما "تنخرط إيران في الحرب في أوكرانيا".

ويأتي اللقاء بين ماكرون ونتانياهو بعد أيام قليلة على لقاء بين مديري الشؤون الاستراتيجية في وزارتي خارجية إسرائيل وفرنسا، جوشوا زرقا وفيليب بيرتو، في 19 يناير، تم خلاله التطرق إلى الملف الإيراني.