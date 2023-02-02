إيران تتهم إسرائيل بالمسئولية عن هجوم أصفهان وتتعهد بالرد

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الخميس، أن إيران تتهم إسرائيل بالهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان، حسبما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء.

وتعهدت إيران بالرد، حيث بعث أمير سعيد إيرواني، مبعوث طهران لدى المنظمة الدولية، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقال إن التحقيقات الأولية تشير إلى مسئولية إسرائيل عن الهجوم الذي وقع السبت الماضي.

وأضاف مبعوث طهران: “إيران تحتفظ بالحق في رد حازم في الوقت والطريقة التي تشعر أنها ضرورية”.

وتابع إيرواني في رسالته للأمين العام: “هذا الفعل الذي ارتكبته إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي”.