سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-2-2023

بلغ أقل سعر جرام ذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 5-2-2023، نحو 1130 جنيها للبيع و 1140 جنيها للشراء وذلك في محلات الصاغة.

جاء أقل سعر جرام ذهب من نصيب عيار14 حيث تراجع في أسبوع بمقدار 37 جنيها للجرام الواحد.

استقرار اسعر

واستقرت أسعار الذهب في مصر استقرارا في بداية تعاملات اليوم بدون أي تغيير لدي محلات الصاغة وعلي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

عيار 21

واستقر سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا ، في بداية تعاملات اليوم؛ عند 1695 جنيها للبيع و 1715 جنيها للشراء وذلك بالنسبة سعر عيار 21 الأكثر شهرة، بعد أن تراجع بمقدار 55 جنيها في الجرام الواحد منذ أسبوع

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1453 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء بإنخفاض قدره 47 جنيها.

عيار 24

وشهد سعر أغلي أعيرة الذهب قيمة نحو 1937 جنيها للبيع و 1960 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-2-2023، وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 24 الأكثر قيمة.

كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.94 مليون جنيه للبيع و 1.96 مليون جنيه للشراء.

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 60.245 ألف جنيه للبيع و 60.96 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.56 ألفف جنيه للبيع و 13.72 ألف جنيه للشراء.

شراء السباك من المواقع الإلكترونية



وحذرت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، المستهلكين من شراء السبائك الذهبية من صفحات السوشيال ميديا معتبرة أنها شيء خطر وبالتالي فإن مصلحة الدمغة تراقب على الأسواق وليس المواطنين وبالتالي سيكون من الصعب ملاحقتهم.

وطالبت الشعبة المواطنين بالنزول إلي محلات الصاغة للشراء الواقعي او البيع نظرا لأنها تمثل عامل أمان لهم انزلوا ويتم الحصول على من البائع .



ذهب مزيف

ونفي محللون اقتصاديون وجود سبائك ذهبية مزيفة داخل الأسواق خصوصا وأن ما يتم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا لمشغولات ذهبية قديمة وليست بالسوق المصري حاليا.

وطالب المحللون المستهلكون بالشراء سواء السبائك أو المشغولات المدموغة في مصلحة الدمغة والموازين لأنها مختمومة بالأختام الرسمية وهي آمنة تماما٫ وأن يشتري من مكان معتمد بفاتورة معتمدة رسمية”.

وحذر المحللون من الشراء أون لاين٫ قائلا: "من يشترى سبائك ذهبية على الأون لاين لاعتماد البائعين في الواقع الافتراضي علي بيع منتجات مغشوشة ومقلدة وغير مدموغة

وعلى إثر ذلك حذرت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين من شراء السبائك غير مدموغة، عقب رصدها لبيع سبائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا الذهب



ويهتم الكثير من المستهلكين خصوصا المقبلين علي الزواج في اقتناء الذهب باعتباره ملاذ آمن للثروة والمدخرات في اوقات ارتفاع معدلات التضخم والأسعار خصوصا وأنه بديل للعقارات والأصول الأخري.



ويتابع المهتمون بأسعار الذهب اخبار المعدن الأصفر صعودا وهبوطا لإختيار أنسب الأوقات لشراء واقتناء الذهب في حالات هبوط الأسعار أو التصرف بالبيع في المدخرات الذهبية في حال زيادتها .



ويلجأ البعض للاستثمار في الذهب بدلا من الإيداعات في البنوك كالإكتتاب في الشهادات أو الادخار نظرا لإختفاء عبء المخاطرة والذي تتضمنه الشهادات في حالات ارتفاع الأسعار او تراجع معدلات الفائدة في البنوك.





شروط السبائك

من جانبه قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية إن هناك شروطا يجب أن تتوافر في السبائك التي يتم بيعها للمستهلك أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، بالإضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراة.



وأشار هاني ميلاد، إلى أن السبائك غير المدموغة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مطابقة للمواصفات كما يعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني.

ولفت إلى أن هذ النوع من السبائك يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط علي أن يتم دمغها ومعايرتها بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.

ولفت إلى أن تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق والأرقام المدونة علي تلك السبائك ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير معايرة أو مضمونة بشكل رسمي بما يفتح مجالا واسعا لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي.

ونصح رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية.