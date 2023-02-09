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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 حالات طرد.. مفاجأة مدوية من الفيفا لفلامنجو قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

فلامنجو
فلامنجو

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن مفاجأة بشأن فلامنجو البرازيلي، قبل مواجهة الأهلي، على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، إذ خسر الأحمر من ريال مدريد، اليوم، برباعية مقابل هدف وحيد، فيما خسر فلامنجو، أمس، من الهلال السعودي، بثلاثية مقابل هدفين.

وكان لاعب فلامنجو جيرسون سانتوس دا سيلفا، تحصل على بطاقة حمراء، لكن أعلن «فيفا» عبر موقعه الرسمي ومن خلال تفاصيل مباراة الهلال وفلامنجو، أن هناك 3 لاعبين تحصلوا على بطاقات حمراء في الدقيقة (90+8) دون الكشف عن أي تفاصيل من أسماء اللاعبين أو أسباب العقوبة، التي قد تكون بسبب الاعتراض على حكم المباراة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيواجه ريال مدريد، الهلال في نفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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