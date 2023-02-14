عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الثوم والليمون والرمان| لمرضى الكبد الدهني والتهاب المفاصل ..تناول هذه الأطعمة

الكبد الدهني
الكبد الدهني

الكبد الدهني هو حالة طبية تتراكم فيها الدهون في الكبد، والسبب في ذلك هو الاستهلاك المفرط للكحول واستهلاك الأدوية غير الضرورية وبعض أنواع العدوى الفيروسية وما إلى ذلك، بصرف النظر عن هذه الأسباب الأخرى للكبد الدهني هي مرض ويلسون والعدوى الفيروسية والكبد الدهني الموجود في الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

أخبار السيارات| محطات في تاريخ فولكس فاجن مر عليها 86 عاما.. أغرب قوانين السيارات في العالم

تزوجت 9 مرات .. 10 إطلالات وضعت دينا في مأزق.. صور

ماذا تأكل إذا كان لديك كبد دهني؟

 

تناول برعم الثوم المطحون ، وتناول الكركم مع رشة من الفلفل الأسود ، وتناول ثمار فيتامين سي مثل الليمون ، والرمان ، والبرتقال ، وما إلى ذلك ، واللبن الرائب يحتوي على البروبيوتيك ، استخدمه يوميًا.


ما هو مخطط النظام الغذائي للكبد الدهني؟
 

تناول الجوز أو بذور الكتان أو السمك استخدم الشمندر والملفوف والفجل والبنجر والبروكلي وما إلى ذلك. اشرب عصير قصب السكر الطازج. استخدم السلطات والبقول والحبوب والجوار والباجرا والراجي وما إلى ذلك ، وتناول الشاي الأخضر والقهوة بكميات قليلة.


ما الذي لا يجب تناوله في حالة الكبد الدهني؟

لا تتناول الكثير من السكر والملح والحلويات والآيس كريم والمخابز والأطعمة المعلبة والمشروبات الباردة والمقلية والتوابل والأطعمة المصنعة وما إلى ذلك لتجنب الكبد الدهني ، تعتبر التمارين الرياضية واليوجا والمشي السريع والتأمل وما إلى ذلك مهمة للغاية. تحكم في الوزن ولا تأكل في وقت متأخر من الليل.

فيتامين سي فيروس ألتهاب المفاصل النظام الغذائي الفلفل الأسود التهاب المفاصل الروماتويدي قصب السكر البروكلي الكبد بذور الكتان البروبيوتيك عصير قصب السكر المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي وقت تناول الجوز ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

موضوعات متعلقة

7 أطعمة قادرة على علاج التثدي عند الرجال

نشرة المرأة .. حظك اليوم برج العقرب والميزان.. أطعمة صحية للكبد.. نصائح لاستيقاظ منعش ويوم جيد.. أسرار محلات الكشري لعمل طاجن المكرونة

هل تبحث عن طرق للحفاظ على صحة الكبد.. إليك أفضل الأطعمة

احذري إهماله.. متى يكون انتفاخ البطن علامة على أمر أكثر خطورة

ترشيحاتنا

حالات فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء من الشركة.. تعرف عليها

نشرة اخبار العالم| إطلاق نار وحادث دهس في الولايات المتحدة .. إسرائيل تقتل عضوا بحماس .. سوريا تفتح معبرين لإنفاذ المساعدات من تركيا

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا

دعاء يوم 23 رجب.. 14 كلمة تبدل أحزانك بفرح تدمع له عيناك

70 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ