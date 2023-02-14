الثوم والليمون والرمان| لمرضى الكبد الدهني والتهاب المفاصل ..تناول هذه الأطعمة

الكبد الدهني هو حالة طبية تتراكم فيها الدهون في الكبد، والسبب في ذلك هو الاستهلاك المفرط للكحول واستهلاك الأدوية غير الضرورية وبعض أنواع العدوى الفيروسية وما إلى ذلك، بصرف النظر عن هذه الأسباب الأخرى للكبد الدهني هي مرض ويلسون والعدوى الفيروسية والكبد الدهني الموجود في الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ماذا تأكل إذا كان لديك كبد دهني؟

تناول برعم الثوم المطحون ، وتناول الكركم مع رشة من الفلفل الأسود ، وتناول ثمار فيتامين سي مثل الليمون ، والرمان ، والبرتقال ، وما إلى ذلك ، واللبن الرائب يحتوي على البروبيوتيك ، استخدمه يوميًا.



ما هو مخطط النظام الغذائي للكبد الدهني؟



تناول الجوز أو بذور الكتان أو السمك استخدم الشمندر والملفوف والفجل والبنجر والبروكلي وما إلى ذلك. اشرب عصير قصب السكر الطازج. استخدم السلطات والبقول والحبوب والجوار والباجرا والراجي وما إلى ذلك ، وتناول الشاي الأخضر والقهوة بكميات قليلة.



ما الذي لا يجب تناوله في حالة الكبد الدهني؟

لا تتناول الكثير من السكر والملح والحلويات والآيس كريم والمخابز والأطعمة المعلبة والمشروبات الباردة والمقلية والتوابل والأطعمة المصنعة وما إلى ذلك لتجنب الكبد الدهني ، تعتبر التمارين الرياضية واليوجا والمشي السريع والتأمل وما إلى ذلك مهمة للغاية. تحكم في الوزن ولا تأكل في وقت متأخر من الليل.