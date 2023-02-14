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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة الـ 80 ألف جنيه.. 5 سيارات في متناول الجميع | صور

سيارات في متناول
سيارات في متناول الجميع

يضم سوق السيارات المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من طرازات السيارات المختلفة، خصوصا بعد الأقبال علي المستعمل بكثرة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، وبالتالي يحتاج المواطنين المصريين الي سيارات تناسب دخولهم الشهرية، وتساعدهم علي الذهاب إلى أعمالهم وقضاء احتجاجاتهم بسهولة.

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة في متناول الجميع :

1- شيري A11 موديل 2005

زودت سيارة شيري A11 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي شهر 7 من العام الجاري .

 شيري A11 موديل 2005

تباع سيارة شيري A11 موديل 2005 بسعر 78 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2- مرسيدس S280 موديل 1985

تحصل سيارة مرسيدس S280 علي قوتها من محرك سعة 2800 سي سي، مزود بعبلة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية.

مرسيدس S280 موديل 1985

تقدم سيارة مرسيدس S280 موديل 1985 للبيع في سوق السيارات المستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3- أوبل كورسا موديل 1994

تحتوي سيارة أوبل كورسا علي محرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام ونصف.

أوبل كورسا موديل 1994

يصل سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1994 في سق السيارات المستعمل الي 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4- فولفو 240 موديل 1982

تستخدم سيارة فولفو 240 محرك سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة سنه.

فولفو 240 موديل 1982

يبلغ سعر سيارة فولفو 240 موديل 1982 في سوق السيارات المصري للمستعمل 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

5- فيات أونو موديل 2001

تستمد سيارة فيات أونو قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، مدعوم بعبلة تروس مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

فيات أونو موديل 2001

سعر سيارة فيات أونو موديل 2001 في سوق السيارات المستعمل 58 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

شيري A11 مرسيدس S280 سيارات مستعملة سوق المستعمل أوبل كورسا 1994 فولفو 240 1982

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