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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأرخص سعر.. شيري A11 بـ 45 ألف جنيه | صور

سيارة شيري A11 موديل
سيارة شيري A11 موديل 2006 الصينية

حققت سيارة شيري A11 موديل 2006 الصينية انتشارا كبيرا في مصر بفضل ما تمتلكه من أدوات راحة حديثة، وجاء سيارة شيري A11 لتلبي احتياجات المصريين داخل سوق السيارات المصري، ونالت شيري A11 علي ثقة المواطنين المصريين لما تحتوي عليه من مميزات، منها توافر قطع غيارها بسهولة، وانخفاض استهلاكها للوقود، بالإضافة الي طرحها في الأسواق بأسعار في متناول الجميع .

سيارة شيري A11 موديل 2006 الصينية

محرك شيري A11 موديل 2006

تحتوي سيارة شيري A11 موديل 2006 علي محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية حتي شهر نوفمبر القادم من العام الجاري.

سيارة شيري A11 موديل 2006 الصينية

مواصفات شيري A11 موديل 2006

زودت مقصورة سيارة شيري A11 موديل 2006 بالعديد من التجهيزات منها، تكيف، وراديو، ووسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من القماش، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ومساحة تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومساحة تخزين صغرة أمام ناقل الحركة، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة.

سيارة شيري A11 موديل 2006 الصينية

تمتلك سيارة شيري A11 موديل 2006 من الخارج مظهر أنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي باللون السيارة، ومرايات جانبية يمكن إعادة ضبطها بشكل يدوي بلون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيري، وتم تثبيت شعار شركة شيري علي الحقيبة الخلفية للسيارة، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، بالإضافة الي إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ويوجد بها 4 جنوط للكاوتش.

سيارة شيري A11 موديل 2006 الصينية

سعر شيري A11 موديل 2006

سيارة شيري A11 موديل 2006 الصينية

تباع سيارة شيري A11 موديل 2006 في سوق السيارات المستعمل بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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