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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تحتفل بإنتاج 22 مليون سيارة | صور

مرسيدس تحتفل بإنتاج
مرسيدس تحتفل بإنتاج 22 مليون سيارة في مصنع "شيندلفينجن"

تحتفل مرسيدس بنز بإنتاج سيارتها رقم 22 مليون في مصنعها في  Sindelfingen "شيندلفينجن" بألمانيا، السيارة المعنية هي EQS 580 4Matic الكهربائية باللون الأحمر، والتي خرجت من خط الإنتاج في المصنع 56 في ألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

 

بدأ العمل في المصنع في عام 1919 وكان مركز التميز لإنتاج السيارات الفاخرة لمرسيدس منذ عام 1946.

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مرسيدس تحتفل بإنتاج 22 مليون سيارة في مصنع "شيندلفينجن" 

يعتبر مصنع Sindelfingen هو المكان الذي تصنع فيه شركة صناعة السيارات أفخم سياراتها، وتشمل هذه الفئة Sالمزودة بمحركات الاحتراق والكهرباء، بالإضافة إلى مرسيدس-مايباخ الفئة S. 

 

يتم أيضًا تجميع E-Class و GLCو CLS و S-Class Guard و Mercedes-AMG GT 4-doorفي نفس موقع الإنتاج، وتفخر مرسيدس بشكل خاص بحقيقة أن المصنع يتمتع بدرجة عالية من المرونة ويمكن دمج محركات الدفع الجديدة بسرعة وسهولة في خط التشغيل.

مرسيدس تحتفل بإنتاج 22 مليون سيارة في مصنع "شيندلفينجن" 

قال يورج بورزر، المدير التنفيذي لشركة مرسيدس المسؤول عن الإنتاج وسلسلة التوريد إدارة "أهنئ زملائي في Sindelfingen بمناسبة الذكرى السنوية الرائعة لإنتاج 22 مليون سيارة، يتميز المصنع بالمرونة والرقمية الفعالة والمستدامة Sindelfingen هي ولا تزال مركز التميز لدينا للمركبات الفاخرة في شبكة الإنتاج العالمية. 

مرسيدس تحتفل بإنتاج 22 مليون سيارة في مصنع "شيندلفينجن" 

وأضاف يورج "تتمتع Sindelfingen بتاريخ مثير للإعجاب، بينما يتم في الوقت نفسه اعتباره مثاليًا للمستقبل، حيث سيستمر استخدامه في قطاع المنتجات الفاخرة، وسينتج طرازات باستخدام منصة AMG.EA الكهربائية اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا".

 

تم إنشاء مصنع Sindelfingen في الأصل كمصنع للطائرات في عام 1915 ولم يبدأ إنتاج المركبات في الموقع حتى عام 1919، كان الطراز الأول على خطوط الإنتاج هو Mercedes-Knight 16/45، وفي العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي ، تم إنشاء الإنتاج على نطاق واسع ووصل المصنع إلى قدرات قياسية في عام 1966 عندما تم بناء ضعف عدد المركبات لعام واحد كما في الفترة بأكملها بين عامي 1946 و 1952.

مرسيدس تحتفل بإنتاج 22 مليون سيارة في مصنع "شيندلفينجن" 

في الآونة الأخيرة، بنى المصنع سيارته رقم 20 مليون، S-Class S500 PHEV، في عام 2015 عندما كان يعمل حوالي 37000 شخص في الموقع، دخل خليفة هذا الطراز حيز الإنتاج في عام 2020 ، تلاه نظام EQS الكهربائي بالكامل في العام التالي، وفي عام 2022 بدأت مرسيدس أيضًا في إنتاج أحدث جيل من GLC.

مرسيدس شيندلفينجن Sindelfingen mercedes S-Class EQS

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