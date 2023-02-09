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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري انفي .. عملية و بـ 120 الف جنيه |صور

شيري انفي
شيري انفي

تعتبر النسخة شيري انفي واحدة من ابرز السيارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث ظهرت للمرة الاولى في عام 2013 حتى موديلات 2018، وتعد ايضا من اشهر الطرازات التي قدمها الصانع الصيني من فئة السيدان.

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تعتمد السيارة شيري انفي على مقدمة ذات ملامح حادة، مع شبكة أمامية بلمسات فضية اللون من الكروم، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، وجنوط سبور يبلغ قياسها 15 بوصة، بالاضافة إلى زجاج خلفي داكن، ومرايات جانبية كهربائية.

شيري انفي

وزودت شيري انفي بقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، مع نظام الوسائد الهوائية للحماية خاص بالمقاعد الامامية، وانذار ضد السرقات، بالاضافة إلى مكيف هواء، وعجلة قيادة باور، ومصابح للقراءة امامي، مع حامل اكواب، ساعة رقمية، إلى جانب امكانية طي المقعد الخلفي.

شيري انفي

وتضم السيارة شيري انفي نظام صوتي ترفيهي، مع مشغل اسطوانات CD، وعدد 2 سماعة، ومدخل USB، ومسند يد امامي، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات مانيوال فقط مكون من 5 سرعات.

شيري انفي

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيري انفي إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي، ينتج قة اجمالية بلغت 109 حصانا، و 140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري انفي

سعر السيارة شيري انفي في سوق المستعمل 

 

تقدم السيارة شيري انفي بقيمة سعرية تتراوح بين 120 الف و 175 الف جنيه بحسب الحالة الفنية موديل السيارة.

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