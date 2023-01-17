للمرة الثالثة في 15يوما..زيادة 40 ألف جنيه لأسعار شيري تيجو 7 برو

ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022، للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2023، حيث وصلت تلك الزيادة إلى 41 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من تلك النسخة الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث اسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بعد زيادات يناير 2023.

شيري تيجو 7 برو

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بعد زيادات شهر يناير

الفئة الأولى شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بسعر 775 ألف جنيه بدلاً من 745 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بسعر 835 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو

تتمتع السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، ومثبت سرعة، مع خاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وفرامل يد كهربائية، ومرايا جانبية كهربائية التحكم.

شيري تيجو 7 برو

كما زودت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بتجهيزات تتضمن، اضاءة LED، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع زر التشغيل والايقاف الخاص بالمحرك، وحساسات ركن خلفية وأمامية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وكاميرا للتحكم، وفتحة سقف بانوراما، بالاضافة إلى شاشة 10 بوصات تتوسط قمرة القيادة.

شيري تيجو 7 برو

وحصلت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 على نظام صوتي وترفيهي، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، ومقود حركة متعددة الوظائف، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، ينتج 154 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.