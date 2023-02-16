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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد حظر محركات البنزين.. فولكس فاجن تقدم جولف الكهربائية

فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف

بعد 14 عامًا من احتلال مركز الصدارة في قوائم مبيعات السيارات الأوروبية، تم إقصاء فولكس فاجن جولف أخيرًا من قبل بيجو 208 سوبرميني في عام 2022، وحلت سيارة داسيا سانديرو ذات الأسعار الاقتصادية في المرتبة الثانية بينما احتلت فولكس فاجن T-Rocالمركز الثالث، واحتلت سيارة Fiat / Abarth 500 الصغيرة المرتبة الرابعة متقدّمة قليلاً على فولكس فاجن جولف، تليها تويوتا ياريس هاتشباك.

 فولكس فاجن تقدم جولف الكهربائية 

في محاولة لزيادة المبيعات، تعمل فولكس فاجن على عملية تحديث للجيل الثامن من جولف المقرر طرحها للبيع في عام 2024، وفي هذه الأثناء تقول الشائعات أن الشركة الألمانية تفكر في نموذج كهربائي من سيارة جولف.

 

كشفت مجلة أوتوكار البريطانية المختصة في تغطية أخبار السيارات أن السيارة الكهربائية الجديدة التي من المقرر أن تكون في عام 2025 كنموذج إنتاج، أول سيارة من مجموعة فولكس فاجن تستخدم منصة MEB-Plus المصممة لتطبيقات الدفع الأمامي.

 فولكس فاجن تقدم جولف الكهربائية 

ويُعتقد أنه ستأتي بزوج من المحركات للنماذج المزودة بالدفع الرباعي، المجلة البريطانية تشير إلى المفهوم باسم ID.2 ولكنها سمعت من المطلعين أن السيارة التي تسير على الطريق اللاحقة يمكن أن تحمل بالفعل لقب "الجولف".

 

بقدر ما يتعلق الأمر بالأبعاد، يقال إنها ستكون أطول من سيارة فولكس فاجن بولو ولكنها أقصر من جولف التقليدية، بحوالي 4250 ملم (167.3 بوصة)، وستؤدي منصة السيارة الكهربائية المخصصة لزيادة قاعدة العجلات وتقديم مستويات تشبه مقصورة جولف الداخلية، ومن المتوقع أن تزن ما بين 1600 إلى 1700 كيلوجرام (3527 إلى 3748 رطلاً).

 فولكس فاجن تقدم جولف الكهربائية 

بينما يتم إنتاج سيارة الجولف القائمة على MQB بمحركات الاحتراق في فولفسبورج، سيتم تجميع السيارة الكهربائية التي تحمل الاسم نفسه بواسطة سيات في مصنع مارتوريل في إسبانيا، وهو نفسه المكان الذي سيتم فيه إنتاج نسخة Cupra Urban Rebel، وستحصل سكودا على نسختها الخاصة من السيارة الكهربائية الصغيرة.

 فولكس فاجن تقدم جولف الكهربائية 

تنوي فولكس فاجن طرح الإصدار الحالي للبيع حتى عام 2027 أو 2028 على الأقل، وفي النهاية ، ستضطر الشركة إلى إلغاء إصدارات البنزين والديزل كما صوت الاتحاد الأوروبي أمس لصالح حظر مبيعات سيارات ICE الجديدة اعتبارًا من عام 2035.

هاتشباك بيجو 208 داسيا سانديرو MEB-Plus الجولف فولفسبورج فولكس فاجن

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