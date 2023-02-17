تبدأ من 360 الف جنيه .. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

يحتوي السوق المصري على العديد من طرازات السيدان الشهيرة، والتي تكتسب مكانة كبيرة بين محبي عالم السيارات، حيث تنطلق تلك الفئة عبر باقة من التجهيزات بحسب كل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات جديدة من فئة السيدان داخل السوق المصري.

5 سيارات سيدان جديدة في مصر

1 – بي واي دي F3 2023

تقدم الفئة الاولى من السيارة بي واي دي 2023 بسعر 360 الف جنيه، حيث تعمل تلك الفئة بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم دوران يبلغ 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى الفئة الثانية والتي تعمل بعلبة تروس أوتوماتيكية والتي تقدم بسعر 410 الف جنيه.

5 سيارات سيدان جديدة في مصر

2 – شيفروليه اوبترا 2023

يبلغ سعر السيارة شيفروليه اوبترا 2023 نحو 454 الف جنيه، حيث تقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتضم تلك الفئة مرايات جانبية كهربائية، وسنتر لوك، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مكابح ABS و EBD، مع محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، و 146 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

5 سيارات سيدان جديدة في مصر

3 – بيجو 301 2023

تبدأ اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023 من 489.990 جنيه للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 519.990 جنيه، وتعمل الفئتين بنفس قدرات المحرك صاحب الـ 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، حيث ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 150 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 نقلات، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12 ثانية.

5 سيارات سيدان جديدة في مصر

4 – ام جي 5 2022

تقدم الفئة الاولى من السيارة ام جي 5 2022 بسعر 499.990 جنيه، و 529.990 جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 559.990 جنيه، و تعتمد جميع الفئات على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، مقترن بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

5 سيارات سيدان جديدة في مصر

5 – سوزوكي سياز 2022

تتراوح اسعار السيارة سوزوكي سياز 2022 بين 495 الف للفئة الاولى، و 545 الف جنيه للفئة الثانية، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية تقدر بـ 12 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، مع دعم من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 4 نقلات.