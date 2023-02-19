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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «ستر وعافية» تقدم حزمة متنوعة من الخدمات

صدى البلد

 قال أحمد لبيب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يطلق المرحلة 20 من قوافل “ستر وعافية” بمركز ملوي بمحافظة المنيا. 

وأوضح لبيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي ام سي” الفضائية، أن إطلاق قوافل “ستر وعافية” يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم، بالإضافة إلى تعاون مجموعة من الجمعيات الخيرية والأهلية تحت مظلة التحالف الوطني.

وأضاف أن التحالف لديه قاعدة بيانات تضم عدد الأسر الأولى بالرعاية والفئات المحتاجة وغير القادرة على الكسب والمرأة المعيلة وكبار السن والعجز والإعاقة.

وذكر أن القافلة تشمل حزمة متنوعة من تقديم الخدمات للمواطنين، وتضم قافلة طبية تضم العديد من التخصصات الطبية للكشف والمتابعة، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية، وهي عبارة عن صناديق مواد غذائية ومواد غذائية أخرى ساخنة عن طريق طرق الأبواب، بالإضافة إلى توافر معرض ملابس بأسعار مخفضة وتوزيع بطاطين. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا التحالف الوطني قافلة طبية الأهلى

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