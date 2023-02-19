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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

نائب محافظ المنيا يتابع فعاليات قوافل «ستر وعافية» بالمعصرة في ملوي.. صور

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا بالقافلة

تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا قوافل "ستر وعافية"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بقرية المعصرة بمركز ملوي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني، وفقًا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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وأشاد نائب محافظ المنيا بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والخدمات التي يقدمها التحالف لأهالي محافظة المنيا، موجهًا الشكر للقائمين على القافلة وجميع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في القافلة وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تشمل القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتتضمن القافلة أيضًا طرق أبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم من خلال مبادرة “خيرك سابق” للتحالف، وكذلك بطاطين ضمن حملة “دفا الشتاء” من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

واستقبل نائب محافظ المنيا أمس، السبت، قافلة «قطر خير التحالف» التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن القافلة الشاملة للتحالف بمحافظة المنيا «ستر وعافية» لدعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث ضمت القافلة «13 تريلا» محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، ومنها «كراتين مواد غذائية، وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم»، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.
 

نائب محافظ المنيا يتابع القافلة
نائب محافظ المنيا يتابع القافلة
نائب محافظ المنيا يتابع القافلة
نائب محافظ المنيا يتابع القافلة
نائب محافظ المنيا يتابع القافلة
نائب محافظ المنيا يتابع القافلة
الأهلى التنمية المستدامة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني محافظة المنيا جميع محافظات الجمهورية

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