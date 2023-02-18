مصرع شاب وإصابة آخر في حادثي مرور بأبوقرقاص جنوب المنيا

لقي شاب مصرعه صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة وذلك بالطريق الزراعي فيما أصيب أخر نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بعربة كاور بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام سيارة مجهولة بشخص أثناء عبوره الطريق الزراعي أمام قرية سفاي جنوب مدينة أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن السيارة فرت هاربة وأن الحادث أسفر عن مصرع شاب 25 عاما وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو بسبب التخطي الخاطئ بطريق قرية رومان وأسفر الحادث عن إصابة شخص بكسر مضاعف وتم نقله إلي مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة المرور من جهودها لتحديد وضبط السيارة الهاربة.