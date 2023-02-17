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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الصحية لـ 16 ألف سيدة في المنيا

تقديم الخدمات الطبية
تقديم الخدمات الطبية للسيدات بالمنيا

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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وأعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الصحية لـ 16 ألف و340 سيدة على مدار شهر يناير الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وفي إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين .

وأوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغه المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة و تحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.
 

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