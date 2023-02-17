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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بإحدى قرى المنيا

إخماد حريق بالمنيا
إخماد حريق بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية المنيا حريقا إندلع داخل حظيرة ماشية بإحدى قرى شرق النيل مما أسفر عن نفوق 5 أبقار دون إصابات بشرية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل حظيرة ماشية بناحية أبوفيلو التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده حيث تبين بالفحص نشوبه بحظيرة ماشية مما أسفر عن نفوق 5 أبقار، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.
 

المنيا الحماية المدنية اندلاع حريق عمليات النجدة للوحدة المحلية

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