عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لسرعة حل الأزمة.. رئيس الوزراء: بدأنا في تدبير الأموال والإفراج عن الأعلاف

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم توفير  المخصصات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة بنسبة 28%، وذلك لاستيعاب طلبات المواطنين غير القادرين، وفقا لحزم الحماية المجتمعية.

وأوضح “مدبولي” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، والدولة لم تتدخل في أسعار الأرز، ولكن مؤخرا تدخلنا بنسبة لتحديد سعره ولضمان الجزء المخصص لتغطية احتياجات المواطنين التموينية.

مدبولي: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 2022

رغم الأزمة.. مدبولي: الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من أقساط وقروض

وأكمل: الدولة تسعى إلى وضع بعض الضوابط لضبط الأسعار في السوق، متابعا: نعمل على استيراد جزء بسيط من الأرز لتوفير باقي احتياجات المواطنين طوال العام.

وفيما يخص أزمة الدواجن، أكد رئيس الوزراء  أن الأزمة كانت تتمثل في الأعلاف، وتوفير كم الأعلاف الكافي للصناعة، وبالفعل بدأنا في تدبير الأموال والإفراج عن الأعلاف.

رئيس الوزراء يكشف اسباب استيراد الدواجن 

واسترسل: خلال الفترة الماضية بدأت العديد من المزارع في الخروج من إنتاج المصانع، وعليه اصبح لدينا فجوة زمنية، ولذلك لجأنا إلى الاستيراد لتوفير الدواجن للمواطنين.
 

الوزراء أسعار الأزر الارز الدواجن الحماية المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

ترشيحاتنا

بوتين: العملية العسكرية على "حدودنا التاريخية" مستمرة

أسرار مالك يوم الدين .. معانٍ عظيمة يوضحها خالد الجندي

روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن زيارة الرئيس الأمريكي لـ أوكرانيا

القضية السكانية مسألة حياة أو موت.. مجلس الوزراء يعلن هذا القرار العاجل

قتله بـ دم بارد.. طالب يطعن معلم داخل فصل دراسي بفرنسا

بايدن : ندعم أوكرانيا مهما كلفنا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء... درة تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

ملئ بالجراثيم .. مكان في المطبخ أخطر من سلة القمامة

مي عمر تتألق بالأسود في إطلالة جديدة.. شاهد

نهاية موسكو والهجوم النووي.. حقيقة يكشفها أحد أهم قادة روسيا اليوم

فيديو

هل يرحل كهربا إلى الدوري الإماراتي.. الأهلي يجيب.. فيديو جراف

لجان بسبب عبدالشافي وأصيب بانهيار عصبي.. ماذا قال وليد سليمان لصاحبة السعادة؟

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

أماكن بيعها .. سعر مفاجأة لـ الفراخ البرازيلي المجمدة الموجودة بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ