لسرعة حل الأزمة.. رئيس الوزراء: بدأنا في تدبير الأموال والإفراج عن الأعلاف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم توفير المخصصات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة بنسبة 28%، وذلك لاستيعاب طلبات المواطنين غير القادرين، وفقا لحزم الحماية المجتمعية.

وأوضح “مدبولي” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، والدولة لم تتدخل في أسعار الأرز، ولكن مؤخرا تدخلنا بنسبة لتحديد سعره ولضمان الجزء المخصص لتغطية احتياجات المواطنين التموينية.

وأكمل: الدولة تسعى إلى وضع بعض الضوابط لضبط الأسعار في السوق، متابعا: نعمل على استيراد جزء بسيط من الأرز لتوفير باقي احتياجات المواطنين طوال العام.

وفيما يخص أزمة الدواجن، أكد رئيس الوزراء أن الأزمة كانت تتمثل في الأعلاف، وتوفير كم الأعلاف الكافي للصناعة، وبالفعل بدأنا في تدبير الأموال والإفراج عن الأعلاف.

رئيس الوزراء يكشف اسباب استيراد الدواجن

واسترسل: خلال الفترة الماضية بدأت العديد من المزارع في الخروج من إنتاج المصانع، وعليه اصبح لدينا فجوة زمنية، ولذلك لجأنا إلى الاستيراد لتوفير الدواجن للمواطنين.

