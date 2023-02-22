مدبولي: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 2022

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من الأرقام التي خصصتها الدولة لمزيد من دعم المواطن.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي له: "ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10% عن العام السابق".

وأضاف مصطفى مدبولي: "وصلنا لـ 172 مليار جنيه دعم من الدولة للمنح والمزايا الاجتماعية".

وتابع مصطفى مدبولي: "تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في عام 2022".

وأكمل مصطفى مدبولي: "في الفترة من يوليو الماضي وحتى يناير 2023 تم رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 28.5 %".