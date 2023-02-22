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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 2022

مصطفى مبدلوي
مصطفى مبدلوي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من الأرقام التي خصصتها الدولة لمزيد من دعم المواطن.

 

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وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي له: "ارتفاع مخصصات الدعم والحماية  الاجتماعية بنسبة 10% عن العام السابق".

 

وأضاف مصطفى مدبولي: "وصلنا لـ 172 مليار جنيه دعم من  الدولة للمنح والمزايا الاجتماعية". 

 

وتابع مصطفى مدبولي: "تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في عام 2022".

 

وأكمل مصطفى مدبولي: "في الفترة من يوليو الماضي وحتى يناير 2023 تم رفع مخصصات العلاج على نفقة  الدولة بنسبة 28.5 %".

 

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