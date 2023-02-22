وفاة رئيس وزراء فلسطين الأسبق أحمد قريع عن عمر يناهز 85 عاما

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع " أبو علاء" عن عمر يناهز 85 عاما.

ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أحمد قريع، قائلا إن “المناضل أبو العلاء أمضى حياته مناضلا صلبا مدافاعا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل، مشيدا بدوره الوطني والنضالي المشرف ومساهماته النضالية في منظمة التحرير الفلسطينية وعمله المقدر في مؤسسات الدولة الفلسطينية”.

وأضاف: “أبو العلاء وقف في المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني وفي الساحة الدولية، منذ بدايات العمل الوطني”.

وولد أبو العلاء في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب لحركة فتح عام 1968، وأسس مؤسسة صامد في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في 2007/2008، وتولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.

وتقلد أبو العلاء منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في أغسطس عام 1989، وعضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وعُين وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة 1994-1996.

وكان أبو العلاء عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة القدس، في أول انتخابات تشريعية فلسطينية والتي جرت في يناير 1996.

وانتخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2003.

كما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ اكتوبر 2003 وحتى مارس 2006، وتولى مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية عام 2009.