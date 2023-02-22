بعد مجزرة نابلس..فلسطين تطلب إجتماع عاجل لمجلس الأمن بسبب إنتهاكات قوات الإحتلال

طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها مجزرة نابلس .

وأضاف الوزير المالكي في بيان صحفي اليوم الأربعاء:" طلبنا اجتماعا طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وكذلك اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي".

و أورد وزير الخارجية الفلسطيني أن طلب فلسطين بذلك جاء بهدف الادانة الجماعية والفردية من قبل الدول لمجازر الاحتلال بالإضافة إلى طلب الحماية الدولية.

وكان قد شيع الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في مدينة نابلس جثامين الشهداء، الذين سقطوا علي أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن المشيعون حالة الاضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء،وردد المشاركون في الجنازة الهتافات والشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال.