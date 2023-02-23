تامر حسني وشذى يقدمان واجب العزاء في والدة منظم الحفلات ياسر الحريري

توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في والدة منظم الحفلات ياسر الحريري، من بينهم الفنان تامر حسني والفنان حكيم والفنانة شذى في مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

ياسر الحريري يشيع جنازة والدته

وكان ياسر الحريري قام بتشييع جثمان والدته بعد ظهر أمس الأربعاء بمسجد الصديق، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

آخر حفلات ياسر الحريري

وكان ياسر الحريري نظم عددا من حفلات عيد الحب وكان منها حفل الفنان هاني شاكر فى لبنان حفلة محمد فؤاد، والتى حضرها عدد كبير من محبي فؤش. حفلات ياسر الحريري فى العملين الجديدة وقدم ياسر الحريري مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية بمدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف الماضي كان أبرزها حفل عمرو دياب ومحمد حماقى وتامر حسني بالإضافة إلى حفل ويجز