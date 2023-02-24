الكشف على 1492 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية سيدى عقبه بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية سيدى عقبه بمركز المحموديه ، على مدار يومى الأربعاء والخميس 22 و23 فبراير ، تم خلالها الكشف على 1492 مواطنًا مجاناً ، من خلال 11 عيادة طبية .

ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة،حيث سجلت( الباطنة 352 - الأطفال 398 - الجراحة 124 - النساء 66 - تنظيم الأسرة 17 - القلب 85 - العظام 179 - الأسنان 51 - الجلدية 227 ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، و تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .