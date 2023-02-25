وقع في الفخ|شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام صن داونز

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي تعادل الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي خلال المبارة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك «#انتهاء_المباراة: الأهلي يقع في فخ التعادل علي ملعب السلام بعد التعادل مع فريق صن داونز بنتيجة 2/2 ليحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة».

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.



وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.