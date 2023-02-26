في عيد ميلادها الـ64.. 10 صور أثارت الجدل لـ سلوى خطاب| شاهد

يصادف اليوم ال 26 من فبراير عيد ميلاد الفنانة سلوى خطاب، والتي أتمت عامها ال 64، وتفضل سلوى خطاب متابعة جمهورها بشكل قليل بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار التي تكشف جمالها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل سلوى خطاب، اختيار الأدوار المميزة والمختلفة التي تكشف عن موهبتها المميزة، وتميل إلى اختيار الألوان الناعمة والمميزة التي تكشف جمال عيونها في المكياج، واختيار أحمر الشفاه بألوان هادئة ومميزة تعكس جمال أنوثتها.

وتميل سلوى خطاب، إلى اختيار الملابس غير التقليدية والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، واختيار الألوان الغامقة والملونة والتنوع بينهم ليعكسوا جمالها.

كما تفضل سلوى خطاب، اختيار ألوان الشعر الغامقة مثل الأسود والبني الذي يبرز جمالها ويتناسب مع لون بشرتها، واختيار تسريحة الشعر الانسيابية التي تكشف جمالها.

وإليكم صور سلوى خطاب