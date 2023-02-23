في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور أثارت ضجة لـ حلا شيحة| شاهد

يصادف اليوم 23 من فبراير عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، والتي أتمت عامها ال 44، وتحرص الفنانة حلا شيحة كل فترة على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل حلا شيحة، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها، كما تميل إلى اختيار الالوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تميل حلا شيخة، إلى وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال عيونها، وتختار أحمر الشفاه بألوان النود البسيطة التي تبرز جمال أنوثتها .

كما تفضل حلا شيحة، اختيار الوان الشعر الغامقة مثل البني والأسود الذي يبرز جمالها وتفضل الظهور بلوك ناعم وهادئ.

وإليكم صور حلا شيحة