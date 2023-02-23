عاجل
هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز مباراة بين دفاع المجني عليه والمتهمين في قضية صيدلي حلوان.. محامي ولاء زايد: زوجته مشيها بطال ونطالب بالقصاص.. والطرف الآخر: موكلتي شريفة عفيفة والقضية من صنع الشيطان جمال عبد الجواد: الوضع الحالي للحرب الروسية الأوكرانية أصبح أصعب مما كان 3 اختصاصات للجنة الوزارية بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الثاني لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور أثارت ضجة لـ حلا شيحة| شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

 يصادف اليوم 23 من فبراير عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، والتي أتمت عامها ال 44، وتحرص الفنانة حلا شيحة كل فترة على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

بملابس رياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

txt

في عيد ميلادها الـ 46.. شاهد| صور تكشف جمال أمل حجازي

وتفضل حلا شيحة، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها، كما تميل إلى اختيار الالوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها. 

ومن الناحية الجمالية تميل حلا شيخة، إلى وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال عيونها، وتختار أحمر الشفاه بألوان النود البسيطة التي تبرز جمال أنوثتها .

كما تفضل حلا شيحة، اختيار الوان الشعر الغامقة مثل البني والأسود الذي يبرز جمالها  وتفضل الظهور بلوك ناعم وهادئ.

وإليكم صور حلا شيحة

حلا حلا شيحة صور حلا شيحة اطلالات حلا شيحة اخبار حلا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| تحذير من 8 أطعمة تؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية للرجال.. جفاف الفم يتطلب إجراء فحص للكبد فورا

بملابس رياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. لحم مفروم وسجق مجهول المصدر .. 3 طرق للتعرف على اللحم الفاسد..شاهد.. فيديو مرعب لطريقة عمل حواوشي الشوارع

بدون بيض.. طريقة تحضير الكريب الحلو بوصفة اقتصادية

احذر.. تناول الفراولة بكثرة يصيبك بمرض خطير  

غير متوقع..سعر أقراط كيت ميدلتون على الريد كاربت يثير الجدل | شاهد

لحم مفروم وسجق مجهول المصدر .. 3 طرق للتعرف على اللحم الفاسد

بعد ظهورها الجريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ نانسي عجرم

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

فلسطين .. إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل | شاهد

صدمة ومناظر بشعة .. بكاء نسرين طافش بسبب زلزال سوريا .. فيديو

خالد الغندور يوجه رسالة حادة بعد قيد ثلاثي الزمالك| شاهد

عمل خطير إياك أن تفعله في شهر شعبان .. حذر منه النبي

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور أثارت ضجة لـ حلا شيحة| شاهد

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ