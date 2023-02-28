أم كلثوم ومعالم المنصورة ضمن فعاليات متنوعة بثقافة الدقهلية

نظم بيت ثقافة عليّ مبارك احتفالية بكلية التربية النوعية بمنية النصر، محاضرة حول أعياد الدقهلية، تحدث بها صبري مسعد عن انتصار أهل المنصورة على الحملة الفرنسية عام 1250 في معارك متفرقة نتج عنها أسر لويس التاسع ملك فرنسا في دار ابن لقمان، أعقبها أمسية شعرية وقصائد للشعراء في حب الوطن وعيد الدقهلية منهم "جمعة مبارك، وليد الوصيف، منصور البغدادي، جيهان النجار"، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة علي مبارك للسيرة والموال قدمت الفرقة خلاله أغاني متنوعة من التراث، وفقرات لمواهب الكلية.

مكتبة ميت سلسيل

وفي سياق برنامج إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، نظمت مكتبة ميت سلسيل ندوة بعنوان "اعرف بلدك مدينة المنصورة"، ألقاها أيمن عبد العاطي، أوضح بها أن مدينة المنصورة تتميز بأماكن شهيرة مثل مركز الكلى والمستشفيات والمراكز الطبية المتنوعة، وجامعة المنصورة التي لها باع علمي عالمي، ومحطة بحوث البساتين، والمنشآت الرياضية المتنوعة، والمساجد الأثرية وأشهرها مسجد ريحان والصالح أيوب، وأنها من أكبر المحافظات، ويعتبر مصيف جمصة السياحي من أروع مصايف الجمهورية، كما تحدث عن مشاهير الدقهلية في كثير من المجالات مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم وعادل إمام وفاتن حمامة والشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور محمد غنيم، والدكتور فاروق الباز وغيرهم.

حياة أنيس منصور

وفي السياق نفسه نظمت مكتبة كفر طنبول ورشه حكي بعنوان "رمز من رموز بلدنا" وهو الكاتب أنيس منصور، نفذها مصطفى عصمت إبراهيم، تناول حياة أنيس منصور ابن مركز شربين وعشقه للكتابة والصحافة والتحاقه بالعمل فى مؤسسة أخبار اليوم، وتكليف الرئيس السادات له بتأسيس مجلة أكتوبر عام ١٩٧٦ لتكون مجلة عربية سياسية اجتماعية شاملة، وتحدث عن نماذج من أشهر كتبه والجوائز والأوسمة التي حصل عليها.

أم كلثوم.. سيدة الغناء

وأُقيمت ورش حكي حول أعياد الدقهلية بمكتبة العيادية، في بيت المقاطعة، كما أقيمت ورشة حكي عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم بمكتبة الجوابر، تناولت السيرة الذاتية لفاطمة إبراهيم البلتاجي الاسم الأصلي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والتي لقبت بكوكب الشرق وسماها المصريون الست، وعن نشأتها بقرية طماي الزاهيرة، مركز السنبلاوين وحفظها العديد من القصائد وبدايتها مع الغناء في العاشرة من عمرها، وصولا لشهرتها في مصر وفى كل أنحاء الوطن العربي، عبر رحلة عطاء قدمت خلالها نحو ٣٢٠ أغنية.