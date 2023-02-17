تفاصيل انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة .. صور

استقبلت أمس مدينة أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في نسخته العاشرة، برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم، وهيئة التنشيط السياحي، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي "رئيس المهرجان"، بمشاركة 21 فرقة للفنون الشعبية تضم حوالى 400 فنان وفنانة من 10 فرق أجنبية و11 فرقة مصرية، في الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالي.

فنون شعبية

وعلى مسرح فوزي فوزي بكورنيش أسوان، استُهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، أعقبه تقديم فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان، وقدمت الفرق الدولية والعربية والإفريقية والمصرية عروضها الفنية المتنوعة، والتي تعبر عن ثقافتها وتراثها بأزياء فلكلورية في مشهد وتلاحم فني بتابلوهات متنوعة تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، وقدمت الفرق فقراتٍ استعراضية بالتبادل، حيث بدأت فرقة أسوان أعقبها فرقة المكسيك، ثم الشرقية، سيريلانكا، كوريا الجنوبية، سلوفاكيا، بورسعيد، إندونسيا، مطروح، بولندا، قنا، اليونان، الحرية، السودان، الأقصر، العريش، الإسماعيلية، توشكى، سوهاج، وأخيرا فرقة الفلوجة الفلسطينية، وقدموا مزيجا فنيا فلكلوريا ضمن أوبريت بعنوان "نورت مصر" على نغمات: "أسوان تجمعنا.. مهما هتبعدنا المسافات والضحكة السمرا تشوفها تقولك أهلا بيك" كلمات وألحان محمد مصطفى.

وألقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كلمة رحب فيها بضيوف مصر على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقي والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، مؤكدا أن المهرجان بات أحد العلامات البارزة بالمدينة، وثمن جهود الثقافة المصرية في نشر التنوير بمختلف ربوع مصر، مؤكدا دعم المحافظة للأنشطة الإبداعية كافة، وقدم شكره لوزارة الثقافة على الدعم لإنجاح هذا الملتقى الثقافي والفني، وتحقيق أهدافه المرجوة، وتأكيده أن الثقافة والفن هما أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب.

ومن جهته نقل الفنان أحمد الشافعي مخرج حفل الافتتاح، شكره لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس الهيئة، ومرحبا بممثلي الوفود والحضور، وأشاد بالتعاون بين هيئات وقطاعات وزارتي الثقافة والآثار لإنجاح هذه الفعالية الكبرى، وأشار أن العروض تنطلق بدءا من غد الجمعة في قرى ومراكز محافظة أسوان، لتنشر البهجة، مؤكدة رسالة مصر ودورها الريادي وثراءها الفني وتنوعه حيث يمتزج بالفنون الشعبية للدول المشاركة، ثم تنتقل العروض لأبي سمبل لتكمل رسالة المحبة والسلام تزامنا مع احتفالية تعامد الشمس.

مشغولات يدوية

تضمنت فعاليات الافتتاح معرض المشغولات اليدوية والبيئية لعارضات المحافظة من الأسر المنتجة والذي يضم العديد من المشغولات التي تجسد الطراز والطابع الأسواني الأصيل، بجانب معرض لإصدارات قصور الثقافة طوال فترة الفعاليات.

تُقام عروض مهرجان أسوان الدولي في 14 موقعا بمحافظة أسوان منها 10 مواقع تابعة لقصور الثقافة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد وهي: مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، إضافة إلى جمعيات وأندية أسوان.

خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولي

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