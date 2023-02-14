حياة كريمة.. قصور الثقافة تنفذ لقاءات تثقيف رقمي بالأسمرات

ضمن التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنفيذ لقاءات التثقيف الرقمي بقصور الثقافة ضمن أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومحور بناء جودة حياة "للمناطق بديلة العشوائيات".

لقاء تثقيفي

وأقيم في هذا السياق اللقاء التثقيفي المعني بمحو الأمية الرقمية بقصر ثقافة الأسمرات للعاملين ولرواد القصر، وذلك من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، والإدارة العامة لتقييم البرامج برئاسة الدكتورة بسنت صلاح الدين.

شهد اللقاء إقبالا وحضورا ملحوظا للمرأة، في دلالة على الوعي بأهمية تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتمكين الاقتصادي الرقمي على النحو الذي يسهم في تطوير مستقبلها ومستقبل أسرتها وخلق مجتمعات ذكية تفاعلية بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية، ومحو الأمية الرقمية.