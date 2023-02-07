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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد أن دمر قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يضرب كاتدرائية البشارة التاريخية

صدى البلد

تضررت عدد من المباني التراثية بعد زلزال ضرب وسط وجنوب تركيا وشمال غرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي. 

 

وهذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه بعد أقل من 12 ساعة زلزال ثان بلغت قوته 7.5 درجة في جنوب شرق تركيا.

 

زلزال تركيا.. تقارير رسمية

 

وأفادت تقارير رسمية بأن أكثر من 1200 شخص قتلوا في أنحاء تركيا وسوريا، وأصيب آلاف آخرون. 

 

خسائر 

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أكثر من 2300 مبنى قد دمرت. ومن المتوقع أن تزداد الخسائر والأضرار المعروفة.

 

قلعة حجرية 


ويعد المبنى التراثي الأهم والذي دمر جراء الزلزال هو قلعة غازي عنتاب الواقع في جنوب شرق تركيا، حيث تم بناء القلعة الحجرية التاريخية، التي أصبحت الآن موقعًا تاريخيًا خلال الألفية الثانية قبل الميلاد.

 

وقام الرومان بتوسيع القلعة في القرنين الثاني والثالث، وقام الإمبراطور البيزنطي جستنيان بتوسيعها مرة أخرى في القرن الخامس. 

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متحف غازي عنتاب 

 

وكان للقلعة 12 برجًا وخندقًا يحيط بها، وفي العام الماضي، تم تحويله إلى متحف غازي عنتاب للدفاع والبطولة، والذي عرض الأعمال الفنية والتحف من حرب الاستقلال التركية في جدران المبنى.

 

ووفقًا لشبكة CNN الأمريكية، فإن «بعض المعاقل في الأجزاء الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية من قلعة غازي عنتاب التاريخية في منطقة شاهينبي الوسطى دمرها الزلزال، وتناثر الحطام على الطريق».

 

وكانت الدرابزين الحديدي المحيط بالقلعة متناثرة على الأرصفة المحيطة، كما انهار الجدار الاستنادي المجاور للقلعة. وفي بعض المعاقل، لوحظت شقوق كبيرة.

 

بجانب القلعة ، قيل إن القبة والجدار الشرقي لمسجد شيرفاني الذي يعود إلى القرن السابع عشر قد انهار جزئيًا.

 

كاتدرائية البشارة

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كاتدرائية البشارة في مدينة إسكندرونة جنوبي تركيا، انهارت بشكل شبه كامل، فقد تم بناء الكنيسة الكاثوليكية في الأصل بين 1858-1871 وأعيد بناؤها عام 1901 بعد اندلاع حريق.

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