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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

دبي الدولي للكتابة ينظم دورتين في أدب السفر

صدى البلد

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عزمها تنظيم الدورتين الثالثة والرابعة من ورش عمل كتابات السفر، في إطار مبادرات وأنشطة برنامج دبي الدولي للكتابة، بحيث تنطلق أنشطة الدورة الثالثة في مارس المقبل، بورش عمل تمتد على مدار 3 أيام، في حين تبدأ ورش عمل الدورة الرابعة في أبريل المقبل، بمشاركة مجموعة من المدرّبين وخبراء فنون الكتابة. وتقام دورات كتابات السفر تحت إشراف الدكتورة وفاء المزغني.

 

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات الكفيلة بتعزيز الرصيد المعرفي لجيل الشباب، وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم في فنون الكتابة، لا سيما كتابات السفر.

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سرد قصصي

 

وأوضح ابن حويرب أن المؤسسة من خلال تنظيم الدورتين الثالثة والرابعة، تواصل البناء على نجاح الدورات السابقة في وضع الأساس المتين لبناء جيل جديد من المتميزين في كتابات السفر والسرد القصصي، معرباً عن ثقته بأن الورش الجديدة ستنتج نتاجات أدبية وأعمالاً إبداعية تثري المكتبة العربية.

وستركّز ورش عمل الدورة الثالثة على الأساليب المستخدمة في كتابات السفر، والمحاور والموضوعات التي يجب التطرق إليها وفقاً لخبرات الكاتب، وسبل تحفيز المشاركين وزوايا تناول الموضوعات، واعتماد أفكار جديدة ومعالجة الموضوعات من منظور مختلف، وفقاً لتوجّهات كل مشارك. كما ستفرد ورش العمل حيّزاً واسعاً لمنهجيات تسويق الكتب والمقالات والمدونات، والوصول إلى جمهور القراء المستهدف.

أما الدورة الرابعة فستتم خلالها مناقشة أفكار ورؤى المشاركين حول القصص المقترحة في الدورة السابقة، ومدى قابلية تنفيذها ضمن مشروع كتابي موحد أو عدد من المقالات المنفصلة. وستتضمن مجالات تركيز ورش العمل مناقشة الشخصيات الرئيسية للقصص ومنهجيات تناولها، ودراسة مضمون المقالات والقصص ومناقشة أساليبها وطرق معالجة المضمون.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة محمد بن راشد آل مكتوم برنامج دبي الدولي للكتابة السرد القصصي كتابات السفر

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