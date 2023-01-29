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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قيم التسامح وفنيات الحلي تزين أنشطة قصور الثقافة لأطفال معرض الكتاب

صدى البلد

 نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة ورش فنية وثقافية للأطفال بقاعة كامل الكيلاني المخصصة للأطفال ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

في ركن الورش الفنية أقيمت ورشة "حلي" وقام الأطفال بعمل أساور من الحلي الفضي المكونة من قطع صغيرة من البلاستيك علي أشكال حيوانات، وأساور من الخرز الخشب، إلى جانب ورشة رسم جدارية بعنوان "بورتريه" باستخدام ألوان فلرماستر وورق ناصيبيان، وقام الأطفال برسم وجوه بورتريه بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه.

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لا للعنف

 

وعن نبذ العنف والتنمر تم تنفيذ مطوية مجسمة بعنوان "لا للعنف.. نعم للتسامح" باستخدام ورق الفوم المضغوط والكانسون والفوم جليتر، وتضمنت الورشة نبذ العنف والمواطنة، ومفهوم العنف وأشكاله وأسبابه وحول الحد من العنف، وشارك الأطفال بكتابة بعض العبارات الإيجابية، إلى جانب ورشة رسم بعنوان "لا للتنمر"، بالإضافة إلى ورشة بعنوان" شجرتي بكل الألوان" باستخدام ورق كانسون وكولاج بورق ملون A4، وتناولت نبذ العنف والتنمر.

جدير بالذكر أن برنامج الهيئة في المعرض بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) يتضمن عروضا يومية للفرق الفنية بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي والمنفذة من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، وعروضا وورشا متنوعة للطفل تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، عبر الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر الطفل بجاردن سيتي، وتستمر حتى ختام المعرض ٦ فبراير المقبل.

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