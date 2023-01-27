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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تصدر 25 عنوانا من سلسلة روائع المسرح العالمي بمعرض الكتاب

صدى البلد

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة 25 عنوانا جديدا من سلسلة روائع المسرح العالمي ضمن إصداراتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 25 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل.

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والعناوين الجديدة هي: 


1-الرجل الذي حضر للعشاء، جورج كوفمان وموس هارت تقديم محمد يوسف نجم، ترجمة السيد حامد زعلوك. 
2. عاشق المظاهر، جورج كيلي، تقديم مصطفى محمود، ترجمة كامل يوسف.
3. دون جوان، موليير، ترجمة إدوار ميخائيل، تقديم نبيل الألفي. 
4. منزل القلوب المحطمة، برنارد شو، ترجمة محمود سامي أحمد، تقديم دريني خشبة. 
5. سيجفريد، جان جيرودو، ترجمة كمال فريد، تقديم محمد مندور. 
6. الخاطبة، ثورنتون وايلدر، ترجمة صالح زكي، تقديم دريني خشبة. 
7. فترة التوافق، تنيسي وليامز، ترجمة فاروق عبد القادر، تقديم دريني خشبة. 
8. المسافر بلا متاع، جان أنوي، ترجمة وتقديم أنور لوقا.
9. الحالمة، إلمر رايس، ترجمة أسما حليم، تقديم كامل يوسف. 
10. كرنفال الأشباح، موريس دي كوبرا، ترجمة أحمد محمد رضا، تقديم محمد مندور. 
11. فتى الغرب المدلل، جون ميلنجتون سينج، ترجمة حمدي أحمد رجب، تقديم علي الراعي. 
12. الآلة الحاسبة، آلمر رايس، ترجمة عادل سليمان، تقديم فاطمة موسى.
13. مدرسة الأزواج وسجاناريل، موليير، ترجمة محمد حسن عون. 
14. الإنسان الآلي، كاريل تشابيك، ترجمة طه محمود طه. 
15. سور الصين، ماكس فريش، ترجمة سمير التنداوي. 
16. روميو وجانيت، جان أنوي، ترجمة يحيى سعد.
17. العادلون، ألبير كامي، ترجمة بسيم محرم وريمون فرانسيس. 
18. قصة حياة، ماكس فريش، ترجمة د. مصطفى ماهر. 
19. المتوحشة، جان أنوي، ترجمة يحيى سعد.
20. حاملة المصباح، ريجونولد بركلي، ترجمة صالح زكي، تقديم دريني خشبة.
21. لعبة البنج بونج، تأليف آرتور آداموف، ترجمة فاروق عبد القادر
22. دون كيشوت، إيف جامياك، ترجمة فتحي العشري 
23. أهمية أن يكون الإنسان جادا  أوسكار وايلد-  ترجمة عباس يونس 
24. فاوست كما أراه، بول فاليري، ترجمة عبد العاطي جلال 
25. يو إس أو نحن والولايات المتحدة، بيتر بروك، ترجمة قاروق عبد القادر

كانت الهيئة قد أصدرت في السنوات الثلاث السابقة خمسين عنوانا من السلسلة ليصل آجمالي ما صدر من السلسلة 75 عنوانا من كنوز المسرح العالمي.

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة المسرح العالمي مركز مصر للمعارض الدولية فترة التوافق

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