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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فكر وفن.. برنامج ورش نصف العام للأطفال والنشء ببيت السناري

صدى البلد

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، برنامج ورش نصف العام للأطفال والنشء، تحت عنوان: فكر وفن، وذلك في الفترة من 29 يناير وحتى 12 فبراير 2023، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتنوعة والأنشطة التفاعلية للأطفال، فعلى الجانب العملي، ستعقد بعض ورش، مثل: طيارة ورق، وفراشة بالألوان، وفن التلوين بالنقاط، وحروف الكولاج، وقنديل البحر، ولوحات المثلثات وصناعة العروسة.

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ورش متنوعة 

 

وعلى الجانب النظري، ستقام مجموعة من الورش، مثل: الحكايات ألوان، وكيفية كتابة القصة، والحساب الذهني.

يأتي البرنامج في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على الاهتمام بالأطفال والنشء، وتنمية قدراتهم الإبداعية والبصرية، ومساعدتهم على الاستفادة من هذه القدرات، وتعليمهم كيفية صنع الاعمال الفنية بطريقة مبسطة لتسهل عليهم حفظها وتعلمها، وكذلك كيفية توليد الأفكار الإبداعية وتطويعها في كتابة نصوص أدبية، هذا بالإضافة إلى تعليم الأطفال كيفية إعادة استخدام الأشياء القديمة في صنع أشياء جديدة.

تستهدف هذه الأنشطة الأطفال والنشء من سن 7 سنوات وحتى 15 سنة، ويديرها مجموعة من المحاضرين والخبراء.

جدول الفعاليات
بيت السناري فكر وفن

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