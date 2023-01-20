مقابل 200ألف دولار .. ما سبب لجوء كيم كارداشيان لشراء عقد الملكة ديانا الشهير؟

تم الكشف عن أن كيم كارداشيان هي المزايدة الفائزة لعقد الأميرة ديانا النادر والذي أطلق عليه اسم Attallah Cross بعد بيعه في دار المزادات سوثبيز في لندن، حيث أن هذا العقد الماسي تم إقراضه للأميرة ديانا في الثمانينيات القرن الماضي.

اشترت كارداشيان العقد خلال مزاد مقابل 163،800 جنيه إسترليني (200000 دولار)، أي أكثر من ضعف تقديره قبل المزاد.

عقد الأميرة ديانا

وقد فازت كارداشيان بالقطعة على أربعة مزايدين آخرين، كانوا قد قدموا عطاءًا لشراء العقد، الذي اشتهرت به الأميرة ديانا، حيث ارتدته خلال الحفل الخيري في عام 1987، وقد ارتدت أيضاً ثوبًا أرجوانيًا من طراز كاثرين ووكر على طراز الإليزابيثي.



وقد طرح مالكها السابق رمزي عطا الله القلادة للبيع بالمزاد، حيث ورثه عن والده جامع التحف الفارسي نعيم عطا الله.

ديانا.. أميرة الشعب البريطاني

ومن المعروف أن عطا الله قد أعار القلادة لأميرة الشعب ديانا عدة مرات في الثمانينيات. وفقًا لـ سوثبيز، إلا أن ديانا هي الشخص الوحيد الذي ارتدته منذ أن اشتراه عطا الله في الثمانينيات من صائغ المجوهرات Garrard.

تعرف كارداشيان بأنها جامعة جيدة للمقتنيات، حيث أنها تنجذب بشكل خاص إلى الأشياء المتعلقة بالنساء المشهورات الأخريات، فقد اشترت مجوهرات في مزاد كانت مملوكة سابقًا لجاكي كينيدي أوناسيس وإليزابيث تايلور.