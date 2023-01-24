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ثقافة

قدمت كقرابين.. اكتشاف مقبرة جماعية لبقايا رومانية مقطوعة الرأس في إنجلترا |تفاصيل

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار الذين يعملون في مستوطنات العصر الروماني والعصر الحديدي في وينترينجهام، وهي بلدة بالقرب من يورك بإنجلترا، عددًا من الهياكل العظمية مقطوعة الرأس، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية.

 

ممارسة دفن 

 

ووجد الفريق، الذي ينحدر من جامعة أكسفورد للآثار، 17 هيكلاً عظميًا يعود تاريخها إلى القرن الثالث بعد الميلاد، حيث دُفنت الهياكل العظمية أيضًا داخل الفخار، وهي ممارسة دفن مألوفة في ذلك الوقت.

 

تاريخ محلي 

 

وقال باتريك موان، أستاذ علم الآثار في أكسفورد ومدير المشروع، لبي بي سي: "تضيف هذه النتائج إلى حد كبير فهمنا لتاريخ المشهد المحلي الذي يمكننا الآن مشاركته مع المجتمعات المحلية".

 

قطع أثرية

 

واكتشف علماء الآثار أيضًا عددًا من القطع الأثرية المثيرة للاهتمام من العصر الروماني والعصر الحديدي في الموقع، وتضمنت مستوطنة العصر الحديدي 40 منزلاً وهيكلاً متعلقًا بالزراعة، بينما تضمنت المستوطنة الرومانية مخبئًا للعملات المعدنية والفخار والمجوهرات، فضلاً عن الأدوات الزراعية مثل أحجار الرحى.

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دفن جماعي

 

يذكر أن هذه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على دفن جماعي لأفراد مقطوعي الرأس في إنجلترا، ففي يونيو 2021، اكتشف علماء الآثار الإنجليز 18 هيكلًا عظميًا مقطوعا الرأس من العصر الروماني، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

 

عقوبة إعدام

 

وافترض الباحثون في الموقع أن هذه كانت عقوبة إعدام نموذجية في العصر الروماني، والتي زادت مع تضاؤل سيطرة الرومان على إنجلترا، خيث قال الخبراء إن الرومان استخدموا أيضًا قطع الرأس في قتل العبيد، والتضحيات البشرية، وطقوس الخصوبة، وأخذ الكؤوس.

 

وفي العام الماضي، تم العثور على 40 هيكلًا عظميًا مقطوع الرأس على بعد 50 ميلاً فقط من لندن، حسبما ذكرت مجلة سميثسونيان.

كشف اثري آثار اكتشاف مقبرة جماعية اكتشاف مقبرة جماعية لبقايا رومانية مقطوعة الرأس قدمت كقرابين

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