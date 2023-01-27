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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ندوة إمام المحدثين|أحمد عمر هاشم : الشعراوي دافع عن السنة ضد المرجفين

خلال الندوة
خلال الندوة

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة لمناقشة كتاب «أحمد عمر هاشم إمام المحدثين.. دعوة للسلام العالمي ومواجهة التطرف» للكاتب أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وسط حضور عددًا كبيرًا من الرموز الدينية في مصر، وعدد من علماء جامعة الأزهر وعلماء الجامعات السعودية، على رأسهم  الدكتور أحمد عمر هاشم .

 

نقابة الأشراف 

 

وخلال الندوة تحدث نقيب الأشراف السيد محمود الشريف مثنيًا على الكاتب ومشيرًا إلى دور فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم في الدعوة الإسلامية المعاصرة، حيث أشار إلى  أن الدكتور أحمد عمر ناضل في سبيل إحياء وعودة نقابة الأشراف للعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن الدكتور أحمد عمر هاشم لم يتأخر دومًا عن أي دعوة توجه له لعقد ندوة أو مؤتمر في سبيل نشر سماحة الإسلام الوسطي.

وأوضح أن العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس لجنة السيرة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، عاشق للسلام ومحب لتراب هذا الوطن.


وتحدث شيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ القصبي  مبرزًا دور الدكتور أحمد عمر هاشم كواحد من علماء الأزهر الذين  أسهموا في مواجهة فكر التطرف والانحراف على مدى التاريخ وأن العالم الإسلامي كله يجلهم لهذا الدور وعلى رأسهم حاليا الدكتور أحمد عمر.

 

وأثني الدكتورمحمد محمود أبو هاشم نائب رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان وشيخ السجادة الهاشمية على المحتفى به باعتباره أستاذه في علم الحديث، كما أنه ممن يتصفوون  بالصفاء والسماحة وذكر عدد من المواقف الإنسانية التي ذكرها المؤلف في كتابه ودوره الكبير في مواجهة التطرف في أحلك الأوقات بمشاركاته الدؤبة في برامجه الدينية  ومنها برنامج "نودوة للرأي" التي ساهمت في إتمام المراجعات لكثير من الشباب من أعضاء الجماعات المتطرفة  وأن مصر والعالم الإسلامي بحاجة إلى مثل هذه الندوات وهو ما طالب به المؤلف في كتابه.

 

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التصوف في مصر 

 

 كما  أشار الدكتور أبو هاشم إلى  أن أستاذه الدكتور أحمد عمر هاشم هو دعوة أبيه الشيخ عمر هاشم والذي يعد من الأولياء في عصره  أن يمن الله عليه بأن يجعل أبنه أحمد من علماء الأزهر ورموز الصوفية، وهو ما تحقق  فأصبح  ابنه هو هذا العالم الشهير وصاحب دور كبير في الحياة الصوفية في مصر  وحماية التصوف في العالم الإسلامي، لم ينس الدكتور محمد محمود أبو هاشم توجيه الشكر للدكتور حسين عويضة لإصداره هذا الكتاب الذي يعد من أهم ما كتب عن حياة وعلم ودور الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوي ودوره في تحديث جامعة الأزهر والنهوض بها  إبان رئاسته لها، ووجه التحية للكاتب أيمن السيسي مثنيًا على اختيارات لموضوعات وفصول الكتاب رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر التي ينتمي إليها.

 

من جانبه قال الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة  للعالم الدكتور أحمد عمر هاشم وللزميل أيمن السيسي مؤلف الكتاب،  وأثني الدكتور محمد عزت على مؤلف الكتاب واختياراته الدقيقة لفصول الكتاب ، مبينًا أنه وعلماء الأزهر الشريف من أبناء جيله تعلموا من الدكتور أحمد عمر هاشم الكثير والكثير، سواء مما تلقوه عبر الإذاعة أو التلفزيون من ندوات وبرامج الشيخ الدكتور أو في قاعات الجامعة.

 

اختتمت الندوة بكلمات صاحب الكتاب الدكتور أحمد عمر هاشم  مشيرًا إلى أن قيمة الكتاب ليست  في تسجيل لسيرته الشخصية بقدر ماهو توثيق وتأريخ للعلم في مصر وعطاء علماء الأزهر على مدى العصور ودورهم خصوصًا في العصر الحديث، والدور الذي يقوم به الأزهر في الدفاع عن السنة النبوية وتصدير علم الإسلام إلى كافة أرجاء المعمورة كما قال شيخ الدعاة الراحل الشيخ الشعراوي والذي سأله مقدم الندوة أيمن السيد عيد عن علاقته به  فقال أن الشعراوي من الأئمة المباركين ومن أصحاب الكرامات وأن من يهاجمه يقوم بالشغب على رجل كان له الأثر الكبير في شرح معاني القرآن وتفسيره للعامة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب احمد عمر هاشم إمام المحدثين الأهرام جامعة الأزهر

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