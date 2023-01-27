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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ديفيله فني لفرق قصور الثقافة في استقبال أول أيام معرض الكتاب

صدى البلد

قدمت خمس فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الخميس، ديفيله فني لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه بمركز مصر للمعارض الدولية.

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تفاعل جماهيري 

ووسط تفاعل جماهيري قدمت الفرق التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي لوحة فنية رائعة وهي: التنورة التراثية، الإسماعيلية الفنون الشعبية، شلاتين التلقائية، كفر الشيخ الفنون الشعبية، النيل للآلات الشعبية.

يذكر أن دورة المعرض هذا العام تحت شعار "على اسم مصر.. معًا.. نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، واختير الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشهد برنامج الهيئة في المعرض بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) عروضا لفرقها الفنية ضمن فعاليات البرنامج الفني، وكذا عروضا وورشا متنوعة ضمن البرنامج المخصص للطفل.

معرض الكتاب قصور الثقافة مني بيت السناري التنورة التراثية

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