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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض الكتاب.. طه حسين الأكثر طلباً

صدى البلد

تزاحم وإقبال كبير يشهده جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من جمهور ورواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 والمنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، (صالة 1 - B3).

 

طه حسين.. إقبال كبير 

 

وتشهد الإصدارات الجديدة للهيئة خصوصا مجموعة "طه حسين" إقبالا كبيرا من جمهور المعرض، حيث تتصدر طلبات الجمهور وهي المجموعة التي أصدرتها الهيئة في الذكرى الخمسين لرحيله احتفاء بمشروعه الفكري الكبير تحت شعار "تجديد ذكرى طه حسين"، إضافة إلى إصدارات كنوز المسرح العالمي التي تضم نصوصا شهيرة لأكبر المبدعين والمسرحيين، واقتربت بعض العناوين من النفاد وتحديدا من سلسلة "الذخائر" كتب: "البخلاء" للجاحظ، "بلاغات النساء" لابن طيفور، "المعارف" لابن قتيبة، بالإضافة إلى كتاب "الإلياذة" لهوميروس.

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أسعار مخفضة

 

وتعلن الهيئة عن توفر إصدارات جديدة خلال الساعات المقبلة تلبية للقارئ المصري الذي يحرص على اقتناء  إصدارات سلاسلها المميزة نظرا لتنوع العناوين والإصدارات المقدمة وأسعارها المخفضة والمناسبة للجميع مقارنة بغيرها، مثل "الهوية"، "آفاق عالمية"، "ذاكرة الكتابة"، "حكاية مصر"، "الدراسات الشعبية"، "كتابات نقدية"، "آفاق الفن التشكيلي"، "عالم الموسيقى" و"آفاق السينما"، وإصدارات النشر الإقليمي، بالإضافة إلى المجلات ومنها مجلة قطر الندى المخصصة للطفل.

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